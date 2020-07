Tarquinia, il consiglio comunale approva all’unanimità la riduzione IMU e il supporto al bonus facciate

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

Nel corso del Consiglio Comunale che si è tenuto questa mattina, lunedì 29 luglio 2020 si sono approvate all’unanimità due mozioni, proposte dal cons. Conversini e poi emendate da tutta l’assise, in tema di riduzione IMU e di supporto a coloro che vogliono usufruire del “bonus facciate”.

Gli atti di indirizzo del Consiglio comunale esprimono la volontà di determinare una serie di misure per agevolare, nei limiti del possibile, i contribuenti più penalizzati dall’emergenza sanitaria COVID-19, impegnandosi alla convocazione in tempi brevi di una apposita commissione consiliare al fine di individuare modalità e tempi di attuazione, secondo le possibilità date dalla legge e sulla base delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente previa verifica degli equilibri di bilancio. Durante il confronto tra tutte le forze politiche, si è quindi arrivati alla conclusione unanime di andare incontro alla cittadinanza in questo momento particolare, concetto prioritario di questa Amministrazione che già il 30 marzo scorso, con la delibera di Consiglio Comunale n. 21 avente ad oggetto “Richieste e prime misure urgenti da attuare per il sostegno economico a famiglie, lavoratori e imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, si è espressa in tal senso, poiché di fronte ad una pandemia delle dimensioni di quella attuale non esiste appartenenza politica, ma solo la volontà di farsi partecipe delle esigenze della cittadinanza ed adoperarsi per trovare soluzioni che possano contribuire a rendere meno drammatiche le conseguenze da un punto di vista economico e sociale.