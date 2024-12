Tarquinia, il cordoglio della Fondazione Etruria Mater per la scomparsa di Pietro Mencarini

Riceviamo dalla Fondazione Etruria Mater e pubblichiamo

“Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per la scomparsa di Pietro Mencarini. È stato un convinto e preziosissimo socio fondatore. Mosso dall’affetto per Tarquinia e per i suoi concittadini è stato capace di sostenere con suggerimenti, stimoli, fantasia e generosità la Fondazione Etruria Mater fin dalla sua nascita, dando il suo contributo con viva intelligenza e con il consueto buonumore. Abbiamo perso un carissimo amico e una persona straordinaria. Ricorderemo sempre il suo impegno, la sua bonomia, il coraggio con cui ha affrontato la sua malattia. Nel momento del lutto porgiamo alla famiglia di Pietro le nostre più sentite condoglianze”. Lo dichiarano i soci della Fondazione Etruria Mater.