Tarquinia, il dottor Mario Fanali va in pensione

Un altro indispensabile medico dell’ospedale cittadino, il saluto affettuoso da parte del Dirigente radiologo dott.ssa Laura Voccia. Il Dott. Mario Fanali lascia l’attività per guadagnare la meritata pensione.

Mario Fanali è un altro medico storico del nostro ospedale, che nella sua carriera come dirigente del Pronto soccorso cittadino e come medico d’emergenza del 118 ha salvato numerose vite, in questi ultimi anni Fanali era dirigente radiologo.

A salutarlo la dott.ssa Laura Voccia, dirigente radiologa: “L’ultima notte in trincea e poi la meritata pensione! Con te se ne va una colonna portante del nostro Ospedale sempre in prima linea prima al Pronto soccorso e poi come Radiologo non ti sei mai risparmiato e dedicato alla professione medica con servizio e dedizione come pochi. Mi mancherà soprattutto la tua sincera amicizia che va al di là di ogni rapporto professionale, la tua innata signorilità , la tua disponibilità e presenza in ogni difficoltà. È raro trovare un collega come te nel nostro ambiente, sincero e affettuoso che non conosce invidia e competizione. Da subito tra noi si è instaurata una grande sintonia caratteriale e professionale. Grazie caro collega per aver condiviso con me questo percorso lavorativo che dalla specializzazione ci ha accompagnato con tanto impegno e determinazione fino ad oggi”. Al saluto della dott.ssa Voccia i ringraziamenti di tanti cittadini.