Tarquinia, il giovane cestista Nikola Jovanovic debutta con la Virtus Roma in Supercoppa

Piacevole sorpresa, ieri sera, per gli amanti del basket di Tarquinia che hanno seguito tramite Eurosport il match di Supercoppa di pallacanestro tra Virtus Roma e Dinamo Sassari: nel roster romano, infatti, era presente il giovane cestista di Tarquinia Nikola Jovanovic, da qualche giorno trasferitosi dal Basket Pegaso alla Smit Roma con cui disputerà il campionato di C gold, giocando però in prestito alla principale squadra cestistica della capitale, la Virtus appunto, i campionati under 18 ed under 20 eccellenza.

La recente ripresa degli allenamenti e una rosa ancora non completa anche a causa delle normative per l’emergenza Covid-19 hanno però spinto il coach del team romano, Piero Bucchi, ha attingere al settore giovanile. Così, contro Sassari di coach Pozzecco, Nikola è sceso in campo e messo a referto sei punti: a spuntarla sono stati i sardi, anche a causa delle defezioni romane, ma per il giovane prodotto del vivaio Pegaso comunque una bella opportunità per fare esperienza a pochi giorni dal suo arrivo a Roma.