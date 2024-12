Tarquinia, il Movimento “Insieme per l’Ospedale” dona due carrozzine al reparto di Medicina

Domani, giovedì 12 dicembre, il Comitato “Insieme per l’Ospedale di Tarquinia” consegnerà due nuove carrozzine al Reparto di Medicina, destinate agli spostamenti interni dei pazienti con difficoltà motorie: la donazione è il risultato delle donazioni raccolte dai cittadini durante gli eventi organizzati dal Comitato fino allo scorso autunno. La cerimonia di consegna, prevista per le ore 10, vedrà la partecipazione del personale del reparto, diretto dal Dott. Mauro Vannicola, della Direttrice Sanitaria, Dott.ssa Bernadette Macchione, e di una delegazione del Movimento.

Il ruolo del Comitato nella difesa dell’ospedale

Il Comitato “Insieme per l’Ospedale di Tarquinia” prosegue anche con questa iniziativa il suo impegno per migliorare le condizioni della struttura, che rappresenta un presidio fondamentale per la fascia costiera della Provincia di Viterbo: composto da decine di volontari, il Comitato da ormai circa due anni raccoglie fondi e sensibilizza l’opinione pubblica sulle necessità del nosocomio locale.

Richieste di interventi strutturali e nuove risorse

Pur soddisfatti del contributo fornito, i membri del Comitato sottolineano la necessità di interventi più incisivi per garantire il pieno funzionamento della struttura: tra le priorità indicate, l’incremento dell’organico e l’attrazione di personale sanitario qualificato, per mantenere lo standard di eccellenza che ha sempre caratterizzato la struttura. L’iniziativa del 12 dicembre si inserisce in un percorso volto non solo a migliorare i servizi attuali, ma anche a richiamare l’attenzione sulle scelte amministrative necessarie per il futuro dell’ospedale.