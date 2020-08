Tarquinia, il Pantaleone di Muscari Tomajoli ottiene The WineHunter Award: “Dedicato a Matteo”

(s.t.) L’entusiasmo del DiVino Etrusco appena terminato rilanciato da una notizia splendida: in attesa e preparazione della vendemmia 2020, l’Azienda Muscari Tomajoli di Tarquinia si conferma una realtà di grande prestigio ed enorme qualità, arrivando a godersi l’ennesima soddisfazione della sua pur giovane vita.

Il Pantaleone 2018, rosso Petit Verdot IGP dell’azienda tarquiniese, è stato infatti insignito del The WineHunter Award 2020, e sarà inserito nella prestigiosa guida digitale legata al Merano WineFestival.

Giunta alla ventinovesima edizione, la kermesse di Merano è un punto di riferimento istituzionale e autorevole nel panorama della produzione italiana: ogni anno nella città alpina si svolge un evento con la presenza dei soli prodotti premiati – e quindi Marco Muscari sarà in Alto Adige, a inizio novembre, con il suo “rosso” – a cui si lega una guida digitale che raccoglie il meglio della produzione italiana negli ambiti wine, food, spirits e beer.

“Siamo felicissimi – le parole di Marco Muscari – e per l’azienda è una soddisfazione enorme. Erano tre anni che mandavamo dei campioni di prodotto, aver ottenuto ora la medaglia rossa è davvero qualcosa che rende felici”. Anche perché nel Lazio non sono poi molte le aziende che hanno raggiunto un riconoscimento simile da Merano.

“Purtroppo, in questi giorni, la soddisfazione è smorzata dal dolore per la perdita di un amico. – conclude con emozione Marco – Mi fa piacere, perciò, dedicare questo riconoscimento a Matteo, con cui condivido tanti ricordi e che mi ha aiutato e stato vicino in passato”.