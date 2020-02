Tarquinia, il vento forte crea disagi e problemi: intervento Aeopc per i rami caduti sul litorale e la messa in sicurezza delle grondaie

Serata di maltempo a Tarquinia, con forte vento che dal pomeriggio si sta abbattendo sulla città etrusca: varie la squadre Aeopc impegnate assieme alla Polizia Locale su vari fronti del litorale tarquiniese, a partire dal Lido, per rami e alberi caduti, in contatto con il sindaco, il comandante della Polizia Locale De Angelis e la Sala operativa regionale..

Il vento forte ha creato disagi e criticità anche nel centro storico: in particolare all’angolo tra via Roma e via XX Settembre si è reso necessario un intervento, anche con l’ausilio dell’autoscala dei Vigili del Fuoco, per l’allentamento di alcune grondaie. Agenti e volontari hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.