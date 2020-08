Tarquinia, in corso vari lavori alle scuole medie in vista della riapertura

(f.e.) Scuole: iniziano gli interventi in vista della riapertura. Due i progetti portati avanti: il primo per la palestra della scuola media E. Sacconi che diventerà polivalente ospitando anche alcune aule, il secondo riguarda invece la scuola Dasti dove è previsto un intervento di adeguamento e messa in sicurezza delle aree pertinenziali e degli accessi della scuola. 70 mila euro l’investimento operato dall’amministrazione comunale. Interventi che rientrano entrambi tra le opere di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19.

Per quanto riguarda il risanamento conservativo della palestra della scuola media Ettore Sacconi, sita in via xx Settembre, numerosi sono gli interventi previsti. Si va dal risanamento conservativo ed igienico sanitario riguardante la parte bassa delle murature perimetrali, verso strada, fortemente ammalorate da umidità alla rasatura e tinteggiatura dell’intero locale, pareti e soffitto voltato; dalla sistemazione e l’adeguamento dell’impianto elettrico, con potenziamento ed efficientamento dei corpi illuminanti al Completo rifacimento dei servizi igienici esistenti. Saranno realizzati n.2 nuovi servizi igienici di cui uno per diversamente abili. E’ previsto lo smantellamento dei servizi igienici esistenti, il completo rifacimento degli impianti idrici sanitari, la realizzazione di tramezzature, rivestimenti, arredi e quant’altro occorrente per dare i nuovi servizi igienici perfettamente funzionanti. Completano gli interventi, il restauro del portone, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’installazione di due condizionatori monoblocchi inverter, senza macchina esterna, necessari per garantire adeguato confort ambientale agli studenti che utilizzeranno gli ambienti come aule didattiche.

Alla scuola Dasti invece è previsto l’adeguamento delle ringhiere esistenti e l’installazione di due nuovi cancelli per l’inaccessibilità di percorsi alternativi rispetto a quanto richiesto dalla direzione didattica. Inoltre una piccola parte di muro di recinzione presente lungo il percorso per l’accesso alla palestra scolastica presenta evidenti segni di dissesto comportanti dalla vetustà del manufatto murario e dalla presenza di un tubo in PVC installato all’interno della muratura stessa. Al fine di scongiurare il crollo della muratura si rende necessario la demolizione di tutta la parte in dissesto, lo spostamento del tubo in PVC e la ricostruzione della muratura con gli stessi elementi in pietra locale. Insomma numerosi interventi che sono da preludio per una riapertura delle scuole.