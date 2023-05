Tarquinia, l’8 maggio apertura straordinaria di necropoli e museo per la festa del patrono: e dal 9 maggio le nuove tariffe

Lunedì 8 maggio 2023, in concomitanza con la festa del patrono sia a Cerveteri che a Tarquinia, il Museo Nazionale Archeologico Cerite e la Necropoli della Banditaccia di Cerveteri, la Necropoli dei Monterozzi e il Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia saranno eccezionalmente aperti al pubblico dalle 9:00 alle 19:30 (ultimo ingresso ore 18:30) con una tariffa ridotta a 2,00 €, valida per tutti. Lo comunica il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia sul proprio sito ufficiale.

Da martedì 9 maggio 2023, poi, entrerà in vigore il nuovo piano tariffario del PACT, che semplifica le tipologie già esistenti di biglietti e ne introduce di nuove. Viene eliminato il biglietto di ingresso al singolo museo/necropoli del valore di 6,00 euro e introdotto il biglietto di 10,00 euro con cui si potranno visitare Museo e Necropoli nello stesso sito (Cerveteri o Tarquinia): il biglietto cumulativo di sito avrà la durata di un mese dalla data di emissione.

Il costo del biglietto “Circuito” , che consente l’accesso a tutti e quattro i siti del PACT, sarà di 18,00 euro e avrà validità di 4 mesi. Vengono introdotti ex novo l’Abbonamento Annuale al costo di 25,00 euro e, a titolo promozionale, l’Abbonamento Annuale per i Residenti (a Cerveteri e Tarquinia) al costo agevolato di 15,00 euro. Per tutti i bambini/visitatori di età inferiore a 18 anni appartenenti ai paesi dell’Unione Europea l’accesso è gratuito. Per i giovani dell’Unione Europea di età compresa fra i 18 e i 25 anni si applica la tariffa ridotta di 2,00 euro. Sono altresì in vigore tutte le riduzioni e le agevolazioni previste dalla normativa ministeriale consultabile al sito https://www.beniculturali.it/agevolazioni, fatto salvo l’obbligo di esibire la certificazione che dà diritto alla gratuità.