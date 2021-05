Tarquinia, la città si prepara a celebrare la sua Santa Patrona, la Madonna di Valverde

(f.e.) La città di Tarquinia si prepara a festeggiare sabato 8 maggio la sua Santa Patrona, la Madonna di Valverde esposta all’interno del Santuario a Lei dedicato. Come lo scorso anno, niente processione per le vie cittadine ma il programma rimane comunque nutrito. Nei tre giorni precedenti avrà il triduo di preparazione alla festa con il Santo Rosario alle 17,30 e la Santa Messa alle ore 18. Sabato 8 invece si parte alle ore 11 con la Santa Messa e la supplica alla Madonna; alle 17,30 il Santo Rosario e poi alle ore 18 la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo della Diocesi di Civitavecchia Tarquinia, Mons. Gianrico Ruzza. I canti liturgici saranno eseguiti dalla Cappella musicale del Duomo.

Come di consueto l’amministrazione comunale donerà il cero votivo alla Santa Patrona. L’ingresso nel Santuario sarà contingentato nel rigoroso rispetto dei protocolli anti-Covid. L’effigie raffigurante la Vergine Odigitria col Bambino benedicente, conservata nel santuario di Maria Santissima di Valverde, è stata recentemente restaurata anche grazie ai fondi raccolti tramite un’iniziativa popolare dall’Associazione Devoti della Madonna di Valverde. Sono dodici anni che la ricorrenza ha una data fissa. Il 10 dicembre del 2009, l’allora vescovo Carlo Chenis firmò infatti il decreto che stabilì per l’8 maggio di ogni anno la festa, rendendola fissa e non più “mobile” come avveniva in passato, quando si celebrava il primo sabato di maggio.