Tarquinia, la Croce Rossa Italiana organizza il corso per la formazione di nuovi volontari

Riceviamo dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Tarquinia e pubblichiamo

La Croce Rossa Italiana Comitato di Tarquinia organizza il corso per la formazione di nuovi volontari. Il primo incontro sarà mercoledì 24 giugno 2020 dalle ore 19.00 a Tarquinia presso la Sala Capotorti in via delle Torri, 60. Le lezioni verranno svolte in applicazione delle direttive del Ministero della Salute sulle prescrizioni COVID 19Il termine ultimo per le iscrizioni è il 22 giugno 2020.Per informazioni chiamare il n. 324786448. Diventa anche tu volontario di Croce Rossa Italiana, in più ci sei tu!