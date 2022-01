Tarquinia, l’aiuto dell’associazione Semi di Pace per Cuba arriva sulle pagine de La Repubblica

Un legame di aiuto, solidarietà e affetto che dura da anni, un ponte tra Italia e Cuba stretto da tempo e che continua, anno dopo anno: l’associazione Semi di Pace, onlus della città etrusca impegnata su tanti fronti nel portare avanti i valori dell’aiuto e della solidarietà, fa del rapporto con l’isola uno dei propri capisaldi, rafforzato nel tempo da visite, gemellaggi e frequenti invii di materiali a sostegno di scuole, ospedali e in generale della vita della comunita de L’Avana e non solo.

Un rapporto che, ieri, è stato sottolineato anche dal quotidiano nazionale La Repubblica, che in un articolo di Alessio Campana spiega come anche di recente siano partiti da Tarquinia, via Livorno, attrezzature sanitarie, vestiario e scarpe, ma anche mascherine, giochi per bambini e materiale didattico per sostenere l’isola in un momento particolarmente difficile.

Un articolo ricco, che spiega molto dell’iniziativa e che riporta le dichiarazioni del presidente di Semi di Pace Luca Bondi, che ha ricordato come “nel momento più drammatico della crisi sanitaria, che stavamo vivendo come nazione, gruppi di medici cubani giungevano nel nostro paese per supportare il nostro sistema sanitario”.