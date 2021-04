Tarquinia, l’allarme da Pantano di Sotto: “Troppe buche su questa strada, sta diventando un pericolo”

Non c’è solo il ponticello franato a Pian di Spille, sono tante le situazioni di strade malconce sull’esteso territorio di Tarquinia e tante le segnalazioni da parte di residenti o frequentatori delle stesse. E spesso il problema è anche lo stabilire le competenze tra enti, così da poter indirizzare in maniera efficace le segnalazioni.

Oggi è il turno della strada in località Pantano di Sotto che, come mostrano le foto, presenta buche anche molto grandi: un problema per chi la frequenta quotidianamente – residenti o lavoratori – e in generale un pericolo per chi transita, anche per i numerosi ciclisti della zona che la frequentano spesso. Anche in questo caso, le segnalazioni si sono impantanate nella difficoltà del capire se il tratto sia di competenza comunale o provinciale.