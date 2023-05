Tarquinia, l’associazione Il Cinghiale Bianco ha pulito dai rifiuti la spiaggia delle Saline

Riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione Il Cinghiale Bianco, già attiva da tempo nella pulizia di discariche abusive nei boschi e di rifiuti abbandonati in contesti urbani, è sbarcata anche in spiaggia!

Un ampio gruppo di volontari, infatti, organizzati con gilet di riconoscimento, buste e guanti, hanno ripulito un ampio tratto della spiaggia tra Porto Clementino e le Saline di Tarquinia, in un evento di retake che, oltre ad aver avuto una forte valenza ecologica, è stato divertente e coinvolgente.

L’Associazione, il cui presidente è Federico Burratti, vede come referente e responsabile locale Giorgio Mosconi, ed ha scelto come “opening” degli eventi ecologici in spiaggia proprio quella delle Saline per la sua indubbia importanza, trattandosi di uno degli arenili più belli e naturalisticamente significativi di Tarquinia e dell’intero Alto Lazio. Prima dell’iniziativa, alcuni volontari avevano effettuato una serie di sopralluoghi riscontrando per l’appunto la presenza di numerosi rifiuti, sia abbandonati che portati dal mare.

Visto il successo di questa iniziativa, è già è in fase di programmazione un secondo evento, ancora più grande e partecipato, che vedrà la collaborazione di altre realtà associative e di scuole. L’iniziativa, attesa subito dopo l’estate, vedrà anche la partecipazione di volontari all’opera dentro al mare, impegnati nella pulizia del fondale, e sarà concepita come una vera e propria festa ecologica, con un’occhio anche all’intrattenimento per creare un mix esplosivo tra ecologia, sensibilità ambientale e divertimento.

L’Associazione Il Cinghiale Bianco è da anni attiva nella diffusione di una cultura basata sulla sostenibilità ambientale, sulla concezione che solo prendendosi cura del nostro territorio si possa diventare davvero cittadini migliori, e che la cura dell’ecosistema sia anche responsabilità di noi come singoli.