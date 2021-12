Tarquinia, l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato ha celebrato il Natale con una messa

Riceviamo e pubblichiamo

Il 18 dicembre alle ore 18,30 presso il Camping Tuscia Tirrenica del Lido di Tarquinia Don Eduardo, parroco del Lido, ha celebrato la Santa Messa in onore dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Alla cerimonia, effettuata con tutte le cautele adottate per l’attuale situazione pandemica, hanno partecipato il Sig. Questore di Viterbo, Il Dirigente il Commissariato P.S. di Tarquinia ed il Comandante la Stazione Carabinieri, ha presieduto il Presidente della Sezione A.N.P.S. di Tarquinia Maurizio Paliani.

Prima della funzione religiosa il Presidente Paliani, ha ringraziato il Sig. Questore di Viterbo, che nonostante gli innumerevoli impegni istituzionali ha partecipato all’intera serata, i Soci intervenuti ed i loro famiglie e nonostante le restrizioni dovute all’attuale situazione sanitaria, la festa ha avuto un gran successo.

Paliani ha voluto ringraziare i soci effettivi che hanno voluto, lo scorso 26 novembre, rinnovare la fiducia al Consiglio di Sezione, confermandolo per il secondo quinquennio. Successivamente sono stati ricordati i caduti della Polizia di Stato ed i defunti della Sezione. I partecipanti, terminata la cerimonia religiosa, si sono ritrovati all’interno del salone dove erano stati allestiti diversi tavoli per la cena offerta dalla Sezione per terminare con un brindisi per lo scambio di auguri in occasione delle prossime feste natalizie. La cena, ha riscosso enorme successo, di fatti i circa 50 intervenuti sono rimasti soddisfatti.