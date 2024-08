Tarquinia, l’Assonautica riattiva il gommone adibito al trasporto disabili per le uscite in mare

Riceviamo e pubblichiamo

L’Assonautica di Tarquinia, a seguito della nuova composizione del consiglio direttivo, rinnovato nell’aprile 2024, oltre a garantire diverse iniziative per i propri associati, è presente anche al fianco dei disabili.

Immediatamente è stato infatti ripristinato il gommone, adibito al trasporto dei disabili, fino a qualche giorno fa dimenticato in un rimessaggio di Marina Velca. Diverse già sono state le uscite in mare alle quali in molti hanno partecipato e tante altre ce ne saranno, affermano il presidente ed il consiglio direttivo in carica.

L’iniziativa consente di esprimere l’impegno nel sociale dell’associazione e al contempo la massima vicinanza alle persone meno fortunate per godere di alcune passeggiate refrigeranti durante queste giornate afose di agosto. A tal fine verrà predisposto anche un calendario di uscite a cui potersi iscrivere: il tutto sarà pubblicizzato sul sito della Associazione.