Tarquinia Lido, al Riva Blues dal weekend pizza di ogni tipo e per ogni sfizio

Inizia il countdown in vista dell’estate e dopo qualche giorno di pioggia ci si prepara a tuffarsi nel caldo fatto di mare, spiaggia sole e, perché no?, di buon cibo e sfizi culinari.

A combinare tutti questi ingredienti per offrire agli ospiti l’esperienza più gustosa e piacevole possibile è ancora una volta il Riva Blues a Tarquinia Lido, che prende la rincorsa per la stagione che si sta avviando e propone tante novità per ogni gusto.

Se, infatti, già da settimane è attivo il ristorante – con opzioni per asporto e domicilio – per quanto riguarda le specialità di carne e pesce, da questo weekend (a partire da sabato 12 giugno) arriva il momento della pizza alla pala. E lo staff del Riva Blues ha studiato tante soluzioni per ogni gusto: dalle minipalette per pizza d’asporto a più gusti sino a delle pizzette sfiziosissime: un’ottima opzione per chi non ama la pizza al taglio e potrà scegliere tra gusti particolari e perfino gourmet. Per gli amanti della tradizione, nessun problema: non mancherà la pizza classica, davvero per venire incontro a ogni sfizio. Il Riva Blues è su lungomare dei Tirreni, a Tarquinia Lido: per info e prenotazioni 389 1017522.