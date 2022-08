Tarquinia Lido, al Riva Blues due serate speciali tra cover di Vasco e Principesse e supereroi

Due serate speciali per vivere al meglio il momento clou dell’estate: due appuntamenti per far stare bene tutto, dai grandi ai piccini.

Al Riva Blues di Tarquinia Lido non ci si annoia davvero mai, né in spiaggia durante le calde giornate in attesa del Ferragosto, né la sera tra buon cibo e animazione. Ecco perciò due grandi appuntamenti: mercoledì 10 agosto tornano le cover del grande Vasco Rossi con la perfetta chimica musicale dei “10 gocce di Blasco”, che dalle 21 e 30 si esibiranno a due passi dal mare, di fronte alla veranda.

Giovedì 11, invece, grande momento per i bambini: serata giro pizza con degli ospiti speciali, perché ad accogliere i bambini ci saranno nientemeno che principesse e supereroi! Ferragosto è ancora lontano: ci sono tante occasioni ancora per passare serate indimenticabili. Per info e prenotazioni si può chiamare il 389 101 7522. Il Riva Blues è a Tarquinia Lido, lungomare dei Tirreni.