Tarquinia Lido, ieri le finali del Memorial Cattaneo: una serata di festa, sport e condivisione – LE FOTO

Una serata di festa e sport, conclusasi tra tanti abbracci e quell’aggregazione che solo i legami e l’affetto riescono a generare in modo tanto spontaneo: ha vissuto ieri sera la sua serata finale, sui campi del Circolo MG Sporting Club, a Tarquinia Lido, la prima edizione del Memorial Roberto Cattaneo, in chiusura di dieci giorni di padel, tennis e divertimento.

Dopo una serata con l’attenzione fissa sui campi – prima quello di tennis, per la finale, poi su quelli di padel, per semifinali e finali dei tornei maschile e misto – pubblico e giocatori si sono prima rilassati con il buffet offerto dall’organizzazione, curata dalla famiglia Cattaneo con la collaborazione di alcuni sponsor e di amici messisi volentieri a disposizione, quindi dedicati alle premiazioni finali.

Un’attenzione particolare, in quel contesto, è stata dedicata ai ringraziamenti, partendo dal circolo per arrivare ai maestri Sara e Alessio. Quindi, spazio alle coppie finalisti e vincitrici, premiate dalla famiglia – Federica, Alessio e Angelo – e dall’amministrazione comunale, presente con il sindaco Francesco Sposetti e l’assessore allo Sport Sandro Celli.

Nel dettaglio, per il torneo di tennis vittoria per la coppia Perugini/Tognazzini in finale su De Melas/Panarese, in quello di padel misto trofeo per Moscatelli/Vergati, vincitori in finale contro Picano/Savioli, infine nel padel maschile vittoria per Moscatelli/Scarmigliati su Ciucciarelli/Ceccarelli.

