Tarquinia Lido, il 2 luglio “Librando” allo stabilimento Tibidabo: Massimiliano Vucetich presenta Contro i giganti

Proseguirà mercoledì 2 luglio 2025 la rassegna estiva “Librando”, con un nuovo appuntamento fissato alle ore 18:00 presso lo stabilimento balneare Tibidabo, sul Lungomare delle Nereidi di Tarquinia Lido. La manifestazione, che per tutta l’estate propone incontri con autori e presentazioni editoriali, questa volta si svolgerà in una location direttamente affacciata sul mare, mantenendo il consueto format culturale informale e accessibile.

Il libro di Vucetich tra indagini e potere

Nel corso dell’incontro sarà presentato il volume “Contro i giganti. Da Calciopoli a Lady Asl, dalla P3 a Consip e allo stadio della Roma”, pubblicato nel 2025 da PaperFIRST. L’autore, Massimiliano Vucetich, ex Colonnello dei Carabinieri e per vent’anni al comando del Nucleo Investigativo di Roma, oggi consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Orlandi-Gregori, propone un racconto in prima persona di alcune tra le principali inchieste italiane degli ultimi due decenni, con un taglio diretto e critico. Il libro affronta casi noti di corruzione e malaffare, alternando episodi di intercettazioni e pedinamenti a riflessioni sulle attuali riforme in ambito giudiziario.

Moderazione e ospiti dell’incontro

L’incontro sarà moderato da Stefano Tienforti, direttore di lextra.news, e vedrà l’intervento del giornalista de Il Messaggero Stefano Pettinari. Al termine della presentazione, a tutti i partecipanti sarà offerto un drink. L’evento è promosso dalla Biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” in collaborazione con la Sezione Soci Etruria di UniCoop Tirreno e la libreria La Vita Nova. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca comunale allo 0766 849 284 o lo stabilimento Tibidabo allo 0766 868 888.