Tarquinia Lido, il 30 agosto all’MG Sporting Club le finali del torneo di tennis e padel in memoria di Paola Foglia

Estate piena di iniziative, quella che volge al termine, per il Club MG Sporting di Tarquinia Lido: e proprio in questi ultimi giorni di agosto volge al termine un torneo di tennis e padel con cui, sui campi del circolo, dal 16 agosto si ricorda una grande tennista, Paola Foglia, legata a Tarquinia e a quei campi da splendidi ricordi.

Nata il primo ottobre 1950, Paola ha giocato dal 1966 al 1976 nella squadra del Foro Italico, prima di trasferirsi a Messina. Poi, a 38 anni, la tragica scomparsa, lasciando una bambina di otto anni.

Il suo legame affettivo con Tarquinia Lido si lega alla sua presenza sui campi da gioco del precedente club, storicamente gestito da Luigi Micozzi, frequentati durante le vacanze estive assieme a tutta la sua famiglia. Oggi i suoi nipoti sembrano avere la sua stessa passione e la sua tenacia nei confronti del tennis.

Proprio dal desiderio di omaggiare il suo amore per questo sport è nata l’idea di ospitare presso il circolo il torneo, che venerdì 30 agosto vedrà il suo epilogo con le finali Under 13 maschile, singolare femminile, singolare maschile e doppio misto per il tennis, oltre alle finalissime per il padel maschile, con successiva premiazione delle varie categoria.

La famiglia e il Club MG Sporting ringraziano gli atleti che, numerosi, si sono messi in gioco con spirito agonistico ma soprattutto all’insegna dell’amicizia e del fair play.