Tarquinia, l’Istituto San Benedetto partecipa alla Giornata Europea delle Lingue

L’Istituto San Benedetto di Tarquinia – Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale e Scuola Media, per “promuovere l’importanza dell’apprendimento delle lingue con l’obiettivo di incrementare il plurilinguismo e la comprensione interculturale”, “promuovere le diversità linguistiche e culturali dell’Europa, che devono essere preservate e favorite” e “incoraggiare l’apprendimento delle lingue durante tutto l’arco della vita dentro e fuori la scuola”, inaugurerà il 26 settembre 2023 la sua prima celebrazione della Giornata Europea delle Lingue.

Le studentesse e gli studenti perseguiranno gli obiettivi sopraindicati con un laboratorio, incentrato su due tra le attività umane che più celebrano le lingue, la letteratura e la musica: il percorso, intitolato Las voces of the soul, celebrerà Shakespeare con i Radiohead, Cervantes con i Mägo de Oz, Coleridge con gli Iron Maiden, Espronceda con i Tierra Santa, Emily Brontë con Kate Bush e Antonio Machado con Serrat. Un’occasione per esaltare le convergenze artistiche e per orientare alla cittadinanza europea.