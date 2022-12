Tarquinia, l’opposizione: “Si ritiri immediatamente la delibera sull’aumento delle tariffe della mensa scolastica!”

Riceviamo dai consiglieri comunali di Tarquinia Manuel Catini, Sandro Celli, Arianna Centini ed Enrico Leoni e pubblichiamo

Ieri abbiamo protocollato una mozione per impegnare il Sindaco e la Giunta a revocare la delibera con cui venivano innalzate le tariffe per il servizio mensa scolastica, che andrebbero a gravare sul 74% degli utenti complessivi.

Abbiamo da subito espresso forte contrarietà al provvedimento; riteniamo infatti del tutto ingiustificato questo aumento tariffario che serve solo a far cassa sulle spalle dei cittadini.

Pur condividendo la necessità di intervenire a favore delle fasce più deboli, riteniamo che questo non debba essere fatto a discapito di altre famiglie.

Tra l’altro, il provvedimento in questione risulta completamente iniquo perché nonostante l’abbassamento delle tariffe nelle fasce più deboli prevede un innalzamento dell’entrata mensile per il comune di oltre 10.000 €, pari indicativamente al 25% in più rispetto alle precedenti tariffe.

Ci auguriamo che per una volta questa amministrazione ascolti le opposizioni, ma soprattutto presti attenzione alla voce dei cittadini e delle famiglie, ritirando questo provvedimento e rivedendo le tariffe delle rispettive fasce.