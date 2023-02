Tarquinia, l’Ottica Andreani si rifà il look: temporaneo spostamento nel locale di fronte in attesa dei lavori

L’Ottica Andreani si rifà il look: il punto di riferimento tarquiniese in tema di occhiali, da vista e da sole, lenti a contatto ecc ha dato il via in questi giorni a lavori di restauro nella sua sede “storica” lungo corso Vittorio Emanuele.

Lo staff informa, perciò, i clienti che per qualche settimana i servizi saranno offerti, temporaneamente, nel locale di fronte, sull’altro lato della strada, per non interrompere la continuità dell’attività. Entro un paio di mesi, poi, il ritorno nei nuovi locali perfettamente rinnovati.