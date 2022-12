Tarquinia, lunedì 19 dicembre l’igloo di Buttiamoci a Pesce brillerà delle due stelle Michelin di chef Daniele Lippi

Riceviamo e pubblichiamo

Trentadue anni, due stelle Michelin e un curriculum di esperienze e collaborazioni ai vertici del panorama stellato internazionale quasi incredibile in relazione alla giovane età: Daniele Lippi, classe 1990, arriva a Tarquinia nella cucina della cupola geodetica di piazza Matteotti creando attorno a sé un’attesa incredibile.

“Buttiamoci a Pesce” inizia il suo percorso “stellare” ospitando lo show cooking dello chef di Acquolina, ristorante gourmet all’interno dell’Hotel “The First Roma Arte”, nel cuore della Capitale: lunedì 19 dicembre alle 18 l’igloo di piazza Matteotti, a Tarquinia, si accenderà della curiosa creatività di Daniele, che nell’occasione – e nello spirito del festival – sarà abbracciata all’utilizzo del pescato di stagione, del cosiddetto pesce povero in costante, preziosa riscoperta, tanto da divenire terreno di creazione anche per i punti di riferimento della cucina italiana.

L’intervento a Tarquinia di chef Lippi sarà accompagnato dai vini della Tenuta Sant’Isidoro, rilanciando anche dal punto di vista enologico il concetto di valorizzazione del territorio e delle sue tipicità che anima il progetto e che il direttore artistico Carlo Zucchetti sposa alla perfezione, lui che della fiducia nella ricchezza della Tuscia e dintorni ha fatto, letteralmente, la propria filosofia professionale.

Per prenotare la propria presenza agli eventi – numero di partecipanti limitato a 25 persone – si può contattare l’Infopoint Tarquinia allo 0766 849 282 o via mail scrivendo a turismotarquinia@gmail.com.

“Buttiamoci a Pesce” è organizzato dal Comune di Tarquinia, con la direzione artistica di Carlo Zucchetti, l’Enogastronomo col Cappello, grazie al contributo del FLAG GAC LAZIO NORD, nell’ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, con la collaborazione di VivaTarquinia, Slow Food Costa della Maremma Laziale e della FISAR.