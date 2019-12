Tarquinia, lunedì 30 dicembre a “La Vita Nova” la presentazione del libro di Pietro Riccioni

Lunedì 30 dicembre alle ore 18 presso la libreria caffè La Vita Nova – in via Carducci, a Tarquinia – si terrà la presentazione del libro di Pietro Riccioni “Io, con stupore”, ed. Porto Seguro.

Sedici racconti racchiusi in una cornice unitaria, suddivisi in quattro sezioni in cui la dimensione del sogno, l’elemento fantastico, l’incursione nella realtà virtuale, oltre che metafora dell’esistenza, diventano avventura singolare e irripetibile. Un libro che conduce, in maniera visionaria e avvincente, nei labirinti emozionanti e imprevisti della mente umana e della psiche.

“L’autore stesso – spiega Elena, anima della libreria La Vita Nova – ci racconterà come e perché è nato il suo libro e sarà contento di rispondere alle domande che seguiranno. Io approfitto per fare a tutti voi i più calorosi auguri di buone feste e, come sempre, vi aspetto!”