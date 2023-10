Tarquinia, Marco Marzi (Federbalneari): “Con le dune al Lido scongiurati tanti rischi per le strutture in vista dell’inverno”

“In seguito alle preoccupanti previsioni meteo, in accordo con il sindaco Giulivi ci siamo mossi in anticipo per scongiurare un’altra situazione critica come quella verificatasi di fine agosto che ci ha messo in condizioni di enorme difficoltà”: a parlare è Marco Marzi, coordinatore Federbalneari Tarquinia Lido, che così commenta l’opportunità di realizzare delle dune di sabbia per tutelare la spiaggia e soprattutto le strutture del Lido dal rischio di allagamenti.

“Grazie alle dune che ci sono state permesse da parte dell’amministrazione comunale con ordinanza del sindaco ci siamo messi preventivamente al riparo da eventuali danni alle strutture in concessione. Le dune, di un’altezza di massimo un metro per garantire la visuale del mare, garantiranno a tutti delle passeggiate invernali su un arenile pulito e in completa sicurezza e verranno poi rase al suolo prima della prossima stagione balneare, come da ordinanza, anche per garantire un minimo di effetto di ripascimento. È stato un buon lavoro di squadra tra noi ed il Sindaco, al quale vanno i nostri ringraziamenti”.