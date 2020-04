Tarquinia, martedì 28 aprile bar, ristoranti e pasticcerie alzano le serrande in segno di protesta

Riceviamo dai Divini commercianti e pubblichiamo

Alle 21:00 di martedì 28 aprile, ristoranti, agriristoro, bar e pasticcerie torneranno ad alzare le serrande in segno di protesta per la mancanza di misure del Governo a sostegno della ristorazione, settore completamente “bloccato” dall’emergenza Coronavirus per la quale queste attività sono state obbligate alla chiusura.

Pertanto si comunica che tutti gli associati dei Divini Commercianti del settore food partecipano all iniziativa, associandosi all’iniziativa proposta a Tarquinia da Mario Pusceddu. Non ci si può dimenticare di uno dei tre settori industriali più importanti d Italia. È giunto il momento di farci sentire. Lo faremo nella maniera più semplice ma efficace possibile. Faremo quello che sappiamo fare: aprire. Per lavorare dovremmo aspettare però per una sera rialzeremo le serrande delle nostre aziende.