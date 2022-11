Tarquinia, necessità di lavori sul Ponte del Canale: chiusa la Litoranea al km 3+200

Tre grandi blocchi di cemento per sbarrare il traffico veicolare: la S.P. n. 41 Litoranea è chiusa al Km 3+200 – nel tratto tra Tarquinia e Montalto di Castro – per problematiche sopraggiunte dopo le indagini strutturali al Ponte sul Canale.

Una chiusura che, secondo l’ordinanza della Provincia di Viterbo, sarà in vigore “per il tempo strettamente necessario alla progettazione ed all’esecuzione dei lavori di consolidamento”, specificando che il provvedimento è in vigore a decorrere “dal 07/11/2022 fino al termine dei lavori” e riguarda anche “i mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine”.

A generare malcontento è il disagio creatosi, non già per l’emergenza – anche se in molti temono lo stop possa essere anche molto lungo – quanto per le carenze nella comunicazione, con numerosi mezzi costretti a fare inversione e situazioni divenuta improvvisamente difficilissime da raggiungere.