Tarquinia, “Niente sapone igienizzante nei bagni”: sciopero degli studenti al Cardarelli

Sciopero, stamani, all’IISS Cardarelli di Tarquinia da parte degli studenti, che non sono entrati in aula e sono rimasti all’esterno dell’istituto per protesta.

Le ragioni della decisione dei ragazzi vanno cercate in alcune richieste inoltrate nei giorni scorsi e non soddisfatte, stando almeno a quanto riportano i rappresentanti d’istituto. “Cinque giorni fa, viste le preoccupazioni del periodo, è stata fatta richiesta del apertura di tutti i bagni e della messa in dotazione, al loro interno, di sapone igienizzante. – spiegano i rappresentanti – Tutto ciò che è stato fatto è stato farci trovare, stamani, una bottiglietta di sapone al banco dei bidelli: è evidente come sia una soluzione del tutto inutile”.

Tra i motivi della protesta, aggiungono i rappresentanti, anche una circolare riguardante le fotocopie, pubblicata qualche giorno fa anche sul sito istituzionale dell’istituto e criticata dagli studenti.