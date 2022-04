Riceviamo dai consiglieri comunali Manuel Catini e Arianna Centini e pubblichiamo

Tarquinia non può permettersi anche quest’anno l’assenza della fiera. Dopo due anni di pandemia è tempo di ripresa per l’economia cittadina e di farlo in sicurezza.

La proposta che lanciamo all’ente organizzatore della fiera della macchine agricole e all’amministrazione comunale è quella di sedersi insieme ad un tavolo passate queste festività e lavorare affinché la fiera possa svolgersi nel ponte del 2 giugno.

Dobbiamo tutti guardare all’utilità di questa manifestazione e all’indotto economico che ne deriva.

Puntare il dito, in un momento così importante per la ripresa economica, non serve a nulla.

Si lavori da subito affinché le date ormai perse del 29-30 aprile e 1 maggio siano immediatamente recuperate nel weekend del 2 giugno.

Questo a nostro avviso sarebbe un segnale importantissimo per il tessuto economico cittadino e per i tanti turisti ed appassionati che tornerebbero a Tarquinia dopo due anni di assenza per la pandemia.

Il weekend del 2 giugno rappresenterebbe inoltre un’ apertura anticipata della stagione estiva che può solo portare ottimi risultati per le tantissime attività del nostro litorale.