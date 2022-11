Un tema sempre più sentito in città, forse mai come in questo momento in cui tanti spiacevoli episodi hanno visto vittime gli anziani: quello delle truffe è un problema grave e Polizia di Stato e Comune di Tarquinia promuovono per oggi, giovedì 3 novembre, alle ore 16, presso il teatro comunale Rossella Falk, un incontro con i cittadini per informare, prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe e dei raggiri che colpiscono gli anziani.