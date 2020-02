Tarquinia, oggi la manifestazione pubblica per il no a Talete

Si terrà oggi pomeriggio, 13 febbraio, alle ore 17, in piazza Matteotti, sotto la sede del palazzo comunale di Tarquinia, la manifestazione pubblica per dire no a Talete e sì all’acqua pubblica, organizzata dal coordinamento dei comitati per l’acqua pubblica “Non ce la beviamo”.

L’intenzione degli organizzatori è di chiedere l’annullamento degli aumenti delle tariffe dell’acqua del 46% in cinque anni, dire basta alla gestione privatistica di Talete e ottenere una gestione pubblica e partecipata affinché l’acqua torni a essere un diritto e non una merce,