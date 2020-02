Oggi, Martedì Grasso, a Tarquinia l’ultima uscita dei carri allegorici e dei gruppi in maschera: a partire dalle 15, i partecipanti si raduneranno – questa volta in via Tirreno – per sfilare sino a piazzale Europa, circonvallazione Cardarelli, piazza Cavour, corso Vittorio Emanuele e piazza Matteotti.

Qui grande chiusura del Carnevale 2020 con il tradizionale funerale della Mora, ultimo atto dei festeggiamenti, poi spazio alla musica dal vivo e alla festa in piazza.