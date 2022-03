Tarquinia, oggi pomeriggio interruzioni dell’energia elettrica nel centro storico: ecco le vie interessate

ENEL Distribuzione comunica che oggi, 23 marzo 2022, dalle 14 e 30 alle 18, a seguito manutenzione sui propri impianti occorrenti per migliorare la qualità del servizio, andranno fuori servizio le seguenti vie: Corso Vittorio Emanuele – Via Giordano Bruno – Via Vitelleschi – Piazza del Duomo – Via Soderini – Via dei

Granari – Via Valverde – Piazza Giuseppe Verdi – Piazza Mazzini- Via Archetto – Via Barriere S, Giusto – Via

della Caserma – Piazza Cavour – Via Steaccioli – Via Sacrestia