Tarquinia, Patrizio Ratto a Rotterdam: domani partecipa all’Eurovision nel corpo di ballo di Senhit

Ancora una grande ribalta internazionale per il ballerino di Tarquinia Patrizio Ratto, che domani, giovedì 20 maggio, si esibirà a Rotterdam per la semifinale dell’Eurovision per accompagnare l’esibizione della cantante Senhit.

E al fianco della cantante bolognese Patrizio ha sfilato sul red carpet – chiamato per l’occasione Turquoise Carpet per il turchese scelto al posto del rosso – assieme agli altri ballerini, come lui protagonisti di un pezzo con un ritmo coinvolgente ed uno stile internazionale in cui si fondono electro pop, suoni latini ed anche suoni di strumenti particolari che vengono dall’Eritrea, terra di origine di Senhit.

Nella sua esibizione insieme a quattro ballerini, tra cui Patrizio, porta in scena una coreografia fuori dal comune, con una scenografia ricercata, composta da ledwall coloratissimi, da un esclusiva pedana rotante e fuochi d’artificio. Insomma, un impatto di livello e uno staff artistico di altissimo livello capitanato da Luca Tommassini.

All’Eurofestival Senhit rappresenta San Marino, e la canzone con cui parteciperà al festival si chiama “ADRENALINA”, pezzo che la cantante ha interpretato sia da sola che nella versione con il celebre cantante FLO-RIDA. Il video ufficiale, postato a capo di questo articolo, ha peraltro visto Patrizio impegnato sia nell’opera di montaggio che in quella di editing e parte di grafica.

La cantante invita tutti a fare il tifo in primis per l’Italia rappresentata dai Maneskin, ma anche per San Marino, dato che ogni nazione non potrà votare per i propri cantanti. Anche perchè, in caso di qualificazione, Senhit e il suo corpo di ballo torneranno sul palco anche sabato 22 per la finalissima trasmessa da Rai1.