Tarquinia, per la nomina da nuovo assessore Marzia Marzoli in pole position

Come annunciato nel pomeriggio, quando è giunta la notizia di una conferenza stampa convocata per la mattinata di domani, sarà presto svelato il nome del nuovo assessore del Comune di Tarquinia. La giunta cittadina, già composta in origine da quattro assessori invece che i cinque concessi dalla normativa, ha nelle settimane scorse subito la grave e triste perdita della professionalità, competenza e umanità di Ada Iacobini, che curava la delega ai servizi sociali e alla scuola.

Chiamato a nominare una nuova figura che permettesse il rispetto degli obblighi previsti in termini di presenze femminili minime, il sindaco della città tirrenica, Alessandro Giulivi, si è preso del tempo per fare le proprie considerazioni e domani scioglierà le riserve.

A quanto si apprende negli ambienti politici cittadini, in pole position per la nomina ci sarebbe Marzia Marzoli, nota attivista cittadina sui temi dell’ambiente e della difesa del territorio. Pare tramontata, negli ultimi giorni, una possibile apertura a Fratelli d’Italia. Resta da capire, qualora confermati i nomi, se ci sarà un rimpasto delle deleghe o se – in caso il nuovo componente della giunta sia effettivamente la Marzoli – sarà aggiunta la delega all’ambiente. Possibile anche che il sindaco trattenga a se, ad interim, la delega ai servizi sociali, così come non è da escludere che quella alla pubblica istruzione possa finire in capo a un componente il consiglio comunale, anche se la strada degli incarichi ai consiglieri sinora è stata finora sempre evitata dal sindaco.