Tarquinia, per le elezioni all’Università Agraria probabile la data dell’11 dicembre

Clima elettorale. a Tarquinia, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre prossimo: ma mentre le forze politiche si muovono, più o meno sotto traccia, in vista di questo prossimo appuntamento alle urne, si scalda il clima in vista di un voto per l’Università Agraria che arriverà, invece, in clima natalizio.

Anche se manca l’ufficialità, dagli ambienti politici trapela la data dell’11 dicembre come possibile data per il voto: una notizia che, se confermata dagli enti proposti, completerebbe perfettamente il mandato quinquennale del presidente in carica Sergio Borzacchi, la cui elezioni avvenne il 10 dicembre 2017.

Curiosità per capire le forze in campo: proprio quella di cinque anni fa fu una tornata atipica, con un solo candidato presidente – appunto Borzacchi – in lizza. Il sistema elettorale in vigore prevedrà un turno unico con elezione diretta del presidente: a differenza delle amministrative, inoltre, non c’è possibilità né di voto disgiunto né di doppia preferenza uomo/donna.