Tarquinia, per le regionali oggi seggi aperti dalle 7 alle 15: ecco il dato dell’affluenza di ieri

Secondo giorno di voto, a Tarquinia e nel Lazio, per le elezioni regionali che designeranno il nuovo presidente e il consiglio regionale in carica per i prossimi cinque anni. Seggi aperti dalle 7 e sino alle 15, quindi il via allo spoglio.

Si riparte dal deludente dato dell’affluenza di ieri, con i seggi del Lazio che alle 23 avevano accolto solo il 26,28% degli aventi diritto, contro il 66,55% di cinque anni fa. A Tarquinia, nella giornata di domenica sono giunti alle urne 3.593 votanti, per una percentuale del 26,51%: nel 2018 era stata del 65,04%.