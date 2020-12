Tarquinia protagonista del Natale su Rai 5: ieri in prima serata un documentario sulle tombe etrusche

Regalo di Natale, ieri sera, per Tarquinia su Rai 5: in prima serata, infatti, è andato in onda il documentario della serie “Under Italy” in cui l’archeologo americano Darius Arya – che nella serie si muove alla scoperta del mondo sotterraneo italiano, da Roma a Napoli, da Narni al Gran Sasso – grazie ad un permesso speciale è entrato dentro le tombe etrusche, solitamente visitabili solo attraverso un vetro, realizzandone delle immagini mozzafiato.

La puntata era originariamente andata in onda sempre su Rai5 nel 2017, ma per chi l’avesse persa è possibile guardarla integralmente su Rai Play, e in particolare a questo link.