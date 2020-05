Tarquinia, pubblicato l’avviso pubblico per l’affidamento della gestione dello stabilimento balneare comunale

Il vicesindaco Luigi Serafini lo aveva anticipato in una puntata di Piazza Digitale, ora arriva l’avvio ufficiale della procedura: il Comune di Tarquinia ha pubblicato ieri sull’albo pretorio l’avviso pubblico per la procedura negoziata per l’affidamento in gestione dello stabilimento balneare comunale.

Il Comune di Tarquinia “vista la situazione di emergenza sanitaria connessa all’epidemia da coronavirus – spiega l’atto – che a tutt’oggi non consente di prevedere se e con quali modalità potranno svolgersi le attività turistico ricreative sul demanio marittimo, intende affidare la gestione dello stabilimento balneare di proprietà comunale per la stagione estiva 2020 tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 in favore di giovani imprenditori”.

La selezione, pur nella presente forma semplificata di affidamento, connessa a ragioni di estrema urgenza derivante da eventi non prevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, ivi comprese le emergenze di protezione civile, “è finalizzata ad individuare un soggetto in grado di garantire la gestione dello stabilimento balneare comunale ai sensi dell’art.45 bis del Codice della Navigazione impedendo la sua chiusura stagionale ed incrementando l’offerta turistica del Comune, nonché per razionalizzare, valorizzare e rendere sicuro l’accesso alla spiaggia da parte degli utenti”.

Il Comune di Tarquinia procederà quindi a una indagine di mercato con aggiudicazione finalizzata alla ricerca di prestatori di servizi, a cui affidare il servizio, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Il concessionario del servizio acquisirà la disponibilità dello stabilimento balneare Comunale per esercitarvi la propria attività in piena autonomia d’impresa e sotto la propria completa responsabilità accollandosi il totale rischio di impresa. In nome proprio egli stipulerà tutti i contratti a tal fine necessari, compresi quelli per le forniture a rete (energia elettrica, servizio idrico etc.), e richiederà le autorizzazioni amministrative previste dalla legge per le attività intraprese senza possibilità di richieste di rimborso spese, totali o parziali, a carico del Comune di Tarquinia. Al gestore è vietato apportare alterazioni alle consistenze della concessione demaniale marittima e competono allo stesso la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’arenile, il decoro, la pulizia ed il mantenimento dei servizi minimi essenziali.

“Ribadita l’attuale situazione di incertezza sull’inizio effettivo della stagione balneare e sulle modalità di gestione dell’attività che saranno previste per limitare i rischi di contagio del covid-19, – chiarisce l’avviso – non viene prestabilito un progetto di servizi né un capitolato d’oneri. In ogni caso l’affidatario dovrà garantire l’attuazione e rispettare tutte le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio indicate nell’allegato “Obblighi di Servizio”. Il corrispettivo per l’intera stagione balneare verrà determinato dalla migliore offerta pervenuta in rialzo sul canone da riconoscere al Comune di Tarquinia.

Quali i requisiti richiesti per la partecipazione? Oltre ai requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 45 del D.Lgs. 50/2016, i richiedenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, non devono avere debiti irrisolti nei confronti del Comune di Tarquinia e devono dimostrare capacità tecnica tramite iscrizione alla CCIAA per attività analoga con quella oggetto dell’appalto, nonché possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

“Al fine di incentivare l’imprenditoria giovanile, – specifica l’avviso – l’affidamento avverrà in via preferenziale in favore di imprenditori che abbiano un età compresa tra i 18 ed i 35 anni, non compiuti alla data di scadenza prevista per l’invio della domanda di partecipazione che concorrano in forma plurisoggettiva di neo costituzione o costituenda. In caso di offerte facenti capo a raggruppamenti o concorrenti di natura plurisoggettiva, la presenza del requisito anagrafico verrà verificata mediante il calcolo della media dell’età di ogni singolo concorrente facente capo al raggruppamento. La preferenza non può essere in nessun caso riconosciuta alle società di capitali”.

Il plico contenente la domanda di partecipazione deve pervenire al Protocollo del Comune di Tarquinia, a mezzo pec all’indirizzo pec@pec.comune.tarquinia.vt.it oppure consegnato a mani presso L’Ufficio Protocollo Ricezione Atti del Comune di Tarquinia sito in Piazza Matteotti n. 6, entro le ore 12,00 del giorno 25 maggio 2020.