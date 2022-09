Tarquinia, quanti talenti! Eleonora e Maria Chiara accendono l’orgoglio della città

(s.t.) Due belle notizie in pochi giorni e la sensazione di una città, Tarquinia, ricca di talenti, anche giovanissimi: protagoniste delle due storie, Eleonora Liani, da poco diplomata ottenendo la maturità classica, e Maria Chiara Goretti, 8 anni e una straordinaria esperienza appena vissuta nel mondo del cinema.

Andiamo per ordine: Eleonora, che come detto da qualche mese ha terminato il suo percorso di studi classici all’istituto Vincenzo Cardarelli di Tarquinia, ha infatti ricevuto la notizie del prestigioso riconoscimento di Alfiere del Lavoro attribuitogli del Presidente della Repubblica. Un tributo riconosciuto ai migliori studenti a livello nazionale, che tiene conto non solo del risultato finale post esame ma anche del precedente percorso di studi dei candidati. In attesa di ricevere da Mattarella al Quirinale il prestigioso titolo, Eleonora si aggiunge ai numerosi studenti usciti del Cardarelli e insigniti di tale riconoscimento.

Maria Chiara, invece, ha vissuto a Venezia un passaggio entusiasmante di un’esperienza che, da qualche mese, la vede impegnata nel mondo del cinema: la giovanissima tarquiniese, infatti, è tra le protagonista del film “L’immensità”, del regista Emanuele Crialese, e ha sfilato sul red carpet della 79esima Mostra internazionale d’arte cinematografica assieme, tra gli altri, a Penelope Cruz, sua mamma nella pellicola del regista romano. Il film sarà nelle sale dal 15 settembre.