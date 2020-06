Tarquinia, raccolte sabato scorso 21 sacche di sangue con l’autoemoteca dell’AVIS

Riceviamo dall’AVIS di Tarquinia e pubblichiamo

Anche sabato 27 giugno si è svolta la raccolta straordinaria di sangue organizzata a Tarquinia dalla locale sezione dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue. Grazie all’intervento dell’autoemoteca dell’Avis provinciale, che ha sostato durante la mattina nel piazzale dell’ospedale tarquiniese, sono state raccolte 21 sacche di sangue, il numero massimo possibile in questo periodo particolare.

Tutto si è svolto in maniera perfetta, nonostante oltre alla pressione sanguigna e all’emocromo venga controllata a ciascun donatore anche la temperatura corporea, la precisa ripartizione delle persone in base a degli orari assegnati è stata perfetta ed ha permesso ai vari donatori di attendere solo pochi minuti prima di salire sull’autoemoteca.

Il nuovo appuntamento è per venerdì 24 luglio: si ricorda che bisogna prenotare la propria presenza lasciando un messaggio al numero 328 6169453 per poi venire ricontattati per l’orario della donazione in modo da non creare assembramenti L’appuntamento del 24 luglio sarà sempre all’Ospedale e non più all’Assonautica a Tarquinia Lido.