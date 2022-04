Tarquinia, Riglietti: “Pubblicata la graduatoria per i contributi per i canoni di locazione”

Riceviamo e pubblichiamo

L’Assessore ai Servizi sociali del Comune di Tarquinia, Dott. Sabino Alberto Riglietti, informa la cittadinanza che è stata pubblicata all’Albo Pretorio online dell’Ente la graduatoria delle istanze ammesse ed escluse ai contributi finalizzati al pagamento dei canoni di locazione –anno 2021- in favore di cittadini residenti nel territorio comunale che si trovano in stato di bisogno.

Ai sensi della DGR Lazio n. 788/2021, su 95 domande presentate sono state ammesse 46 istanze per un budget regionale assegnato pari ad € 61.161,63. I beneficiari, per motivi di privacy, potranno individuare la propria istanza nella graduatoria in parola in base al Protocollo Inps-Isee-2022 che hanno allegato alla propria istanza. L’Assessore Riglietti evidenzia la necessità e il proprio impegno nell’attuare ulteriori iniziative a sostegno delle fasce della popolazione che si trovano in situazione di difficoltà.