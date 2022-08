Tarquinia, rinviata a data da destinarsi la rappresentazione de La Traviata in programma il 7 agosto

Riceviamo e pubblichiamo

Uno spiacevole imprevisto costringe l’organizzazione dell’Etruria Musica Festival a rinviare a data da destinarsi l’appuntamento con la lirica e con la prestigiosa rappresentazione de La Traviata di Giuseppe Verdi programmata per domenica 7 agosto, alle ore 21, a Santa Maria in Castello. All’origine del rinvio, i casi di Covid-19 che hanno coinvolto musicisti, coristi e solisti in numero tale da non poter nemmeno ricorrere a sostituzioni.

L’organizzazione dell’Etruria Musica Festival, oltre ad augurare una pronta guarigione agli artisti colpiti, informa che al più presto, in accordo con la compagnia, sarà comunicata la data di recupero e, con essa, le modalità di conferma delle prenotazioni effettuate.

Il prossimo appuntamento con l’Etruria Musica Festival diventa, a questo punto, quello di giovedì 11 agosto, alle 21 e 30, a Tarquinia Lido, nella splendida cornice di Porto Clementino: a esibirsi saranno Gianluca Persichetti e Massimo Aureli alla chitarra e Stefano Rossini alle percussioni, in un appuntamento – intitolato Itinerario Brasile – dalle inconfondibili sonorità sudamericane. Basato su una lunga e consolidata amicizia e collaborazione tra gli artisti, il trio è composto da alcuni tra i musicisti più accreditati in Italia per la divulgazione e la diffusione della musica brasiliana, particolarmente attivi anche nel campo didattico.

L’Etruria Musica Festival è organizzato dal’Associazione culturale musicale SoundGarden e WOW Records, con il finanziamento di Regione Lazio-Lazio Crea, INPS Fondo PSMSAD, Comune di Tarquinia e Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, con il patrocinio del Comune di Tuscania e la collaborazione dell’Orchestra da Camera di Mantova.