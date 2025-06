Tarquinia, rinviata al 13 luglio la presentazione del libro “Questo lavoro non è vita” per Librando 2025

La presentazione del libro Questo lavoro non è vita. La lotta di classe nel XXI secolo – Il caso GKN, inizialmente in programma per il 21 giugno 2025 all’interno della rassegna estiva “Librando” di Tarquinia, è stata posticipata al 13 luglio. L’appuntamento rientra nel calendario degli incontri promossi dalla Biblioteca Comunale “Vincenzo Cardarelli”.

Il libro: una testimonianza sulla vertenza GKN

Il volume – a firma di Gea Scancarello, che ha scritto l’opera insieme a Dario Salvetti e al Collettivo di fabbrica ex GKN – racconta, in forma corale, l’esperienza del Collettivo di fabbrica nato dalla mobilitazione degli operai dello stabilimento ex GKN di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Attraverso testimonianze dirette e approfondimenti giornalistici, Questo lavoro non è vita esplora il significato della lotta sindacale nel contesto contemporaneo, toccando temi come la delocalizzazione industriale, i diritti dei lavoratori e le forme di attivismo dal basso.