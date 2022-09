Tarquinia, ripartono i corsi di musica gratuiti della scuola di musica della banda “Giacomo Setaccioli”

Riceviamo e pubblichiamo

Ripartono i corsi di musica gratuiti della scuola di musica della banda “Giacomo Setaccioli” di Tarquinia. I corsi si svolgeranno dal lunedì al venerdì e riguarderanno flauto traverso, clarinetto, sassofono, tromba, corno francese, euphonium, trombone, tuba, batteria, percussioni oltre a comprendere le materie di base come solfeggio e teoria musicale. Tutti i corsi garantiranno un approccio diretto con lo strumento.

Per i più piccoli, per i bambini tra i 5 e i 7 anni ci saranno i corsi di Baby Music e Sonors Music che permetteranno un primo approccio con la musica.

Da lunedì 26 Settembre a venerdì 30 settembre, dalle 16.00 alle 19.00, sarà possibile prendere parte all’Open-Day durante il quale sarà possibile provare gli strumenti e chiedere tutte le informazioni relative allo svolgimento dei corsi e alle modalità di iscrizione, mentre da lunedi 3 Ottobre inizieranno ufficialmente i corsi.

I corsi sono gratuiti ed aperti a tutti e hanno l’obiettivo di formare musicisti che andranno a far parte del corpo bandistico. Le lezioni sono tenute da docenti qualificati, tutti facenti parte della Banda Musicale, molti dei quali diplomati presso i conservatori italiani. I corsi si svolgeranno per tutto l’anno e si concluderanno a maggio 2023, con un grande saggio-concerto, che vedrà esibirsi insieme studenti e insegnanti. Per avere ogni informazione è possibile recarsi presso la sede dell’associazione in via Umberto I n. 7, dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 o contattare il numero 3283170368.