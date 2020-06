Tarquinia, ripartono le interviste di SuperAbile

Riceviamo da SuperAbile Viterbo e pubblichiamo

Ripartono le interviste di SuperAbile. Dopo il successo dello scorso anno gli incontri verranno nuovamente riproposti con tante novità presso lo stabilimento “Bomber Beach” sul lungomare dei Tirreni, al Lido.

La prima edizione, andata in scena lo scorso settembre, destò tra gli addetti ai lavori parecchia curiosità ed interesse. Questo nuovo format presentato nel periodo estivo, con il box direttamente in spiaggia, con gli sportivi protagonisti assoluti, liberi di raccontare le proprie esperienze, format sostenuto da una adeguata campagna di stampa ed un’immancabile presenza sui social risultò essere molto apprezzato dal pubblico.

Il fatto poi di dare spazio a molte associazioni sportive, di dare in qualche modo la possibilità di raccontare le proprie attività “istituzionali”, di promuovere il proprio gruppo in un periodo di fermo, quello estivo, segnò una nota di merito per l’associazione.

Come l’anno passato, oltre ai temi sulla disabilità e sull’inclusione, anche in questa seconda edizione verrà dato ampio risalto alle realtà locali, ai personaggi sportivi, con anche molte sorprese in cantiere.

“Siamo felici di annunciare la seconda edizione delle interviste di SuperAbile che si terranno al “Bomber Beach” – annuncia Alfredo Boldorini, presidente dell’associazione -. Ringraziamo la direzione non solo per averci ospitato ma anche per aver creduto nel nostro progetto estivo, ideato e sviluppato per le realtà socio-sportive presenti sul territorio. La partenza è prevista dal mese di luglio, giusto il tempo di mettere in campo gli ultimi aggiustamenti logistici. In conclusione mi sia consentito un ringraziamento non solo ai tanti amici che in questi giorni ci hanno spinto a ripresentare la seconda edizione che ai gestori della passata gestione del Civico Zero per aver supportato la nostra iniziativa in modo incondizionato”.

Soddisfatta anche l’attuale direzione dello stabilimento balneare che, tra l’altro, da pochissimi giorni, ha aperto i battenti dopo l’assegnazione del bando comunale. “Siamo molto contenti di ospitare nei nostri spazi l’associazione SuperAbile con le sue interviste – dicono dal Bomber Beach -. Noi crediamo molto in questa iniziativa e ci siamo messi subito a disposizione per ospitare il format. Diamo appuntamento a tutti i nostri amici per il mese di luglio per il via ricordando a tutti che domenica 28 giugno alle ore 15 ospiteremo il programma sportivo Aspettando il calcio giocato”.