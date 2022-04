Tarquinia ritrova il Cristo Risorto: tutte le foto prima del via della Processione

Tarquinia ha ritrovato, oggi, dopo tre anni di attesa, la sua emozione collettiva più forte e sentita: chiudendo un pausa forzata di due edizioni, annullate a causa della pandemia, il Cristo Risorto è tornato a correre per le strade della città (qui il video che raccontava la vigilia, pubblicato ieri).

Come da tradizione, prima del via tutti i protagonisti della processione si sono raccolti prima del via al Chiostro San Marco, per salire assieme in piazza Matteotti a raccogliere la benedizione, alla presenza anche del Vescovo Mons. Gianrico Ruzza, per poi predisporsi per il via. Nella galleria sottostante le foto che raccontano l’immediata vigilia prima della partenza.

Qui il link a tutte le foto durante il corteo

Qui il link alle foto all’arrivo in chiesa