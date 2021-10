Tarquinia, Riva Blues, San Marco e Casa dello Spuntino cercano personale per la prossima stagione

La stagione estiva è un ricordo ancora non troppo lontano, ancor di più in giornate come quella di domenica scorsa, eppure c’è già chi pensa a quella dell’anno prossima, che si spera essere simbolo di una definitivamente ritrovata serenità.

Tra Riva Blues, San Marco e La Casa dello Spuntino, ad esempio, si sta già lavorando in ottica 2022: è per questo che le tre realtà ristorative di Tarquinia Lido stanno selezionando figure da inserire nel proprio organico per il prossimo anno, a partire da febbraio e fino a fine ottobre. In particolare, le posizioni riguardano due aiuto cuoco, un lavapiatti, tre camerieri e due bar man. Per informazioni e candidature è possibile contattare il 371 3937173.